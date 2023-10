Concorso Guardia Finanza 2023 per allievi, bando e posti disponibili

Il concorso sarà aperto a tutti i civili in possesso dei requisiti richiesti, a partire dal diploma di scuola secondaria di II grado. La domanda di partecipazione deve essere presentata online, entro il 21 ottobre

Bando da 1673 posti per allievi finanzieri, suddivisi in differenti profili e così ripartiti: 1461 del contingente ordinario di cui: 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”; 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”; 1257 destinati ai cittadini italiani non specializzati (tra volontari e contingente mare).