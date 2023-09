PNRR, il Governo accelera sui 60mila posti-letto per universitari

La cabina del regia di PNRR di oggi, mercoledì 20, ha messo mano al delicato dossier degli studentati: bisogna trovare 60 mila posti-letto per gli universitari fuori sede entro il 2026, da realizzare coi soldi del Recovery. Dopo le frizioni con Bruxelles su questo capitolo, il Governo prova ad accelerare

Ma perché è un tema così delicato? Antefatto: martedì il Consiglio Affari Generali dell’Unione ha dato l’ok alle modifiche proposte dal Governo sugli obiettivi del Pnrr del primo semestre 2023, collegati alla quarta rata da 16,5 miliardi . Ora la possiamo richiedere, lo faremo nei prossimi giorni. La valutazione ne durerà 60, quindi dovremmo incassare i soldi entro la fine dell’anno . E uno dei punti di maggior frizione con Bruxelles, nella lunga trattativa per le modifiche al Pnrr, è stato proprio il piano-alloggi per gli studenti.

Il primo step intermedio di fine 2022 (7.500 posti) è stato eliminato una volta diventato chiaramente irraggiungibile, saltando direttamente a quello finale da 60 mila posti, da realizzarsi entro il 2026. La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, a inizio estate ha avviato un censimento sugli immobili non utilizzati da convertire in studentati, a cui hanno partecipato enti pubblici, università e gestori privati. E sta coinvolgendo gli altri ministri competenti per arrivare al dunque.