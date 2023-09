Auto, immatricolazioni in Europa crescono del 20,7%: i dati

In Europa i dati sulle immatricolazioni di auto - nell’area Ue, Efta e Gran Bretagna - fanno emergere un aumento del 20,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, nel periodo gennaio-agosto l'incremento è stato del 17,9% a quota otto milioni 516.943 unità, ma la differenza rispetto al 2019 è ancora importante e corrisponde a oltre due milioni di autoveicoli, con un gap in percentuale del 21,4%. Le prime due case produttrici europee, Volkswagen e Stellantis, registrano risultati positivi con velocità, però, diverse. La casa tedesca segna un aumento delle immatricolazioni pari al 24,2% con il 26% di quota di mercati, due punti in più rispetto all’anno prima. Da parte loro, gli italo-francesi registrano un aumento del 4,3%, ma perdono due punti di quote di mercato tra 2023 e 2022 soprattutto per le performance di Fiat e Citroen.