Giorgetti chiude al Superbonus: "Nessuna proroga nelle forme attuali"

Il ministro dell’Economia è intervenuto al question time alla Camera: "Non è nostra intenzione prorogarlo". Poi spiega: "Le misure pagate da tutti gli italiani hanno interessato meno del 3 per cento del patrimonio immobiliare esistente”

Il governo non ha in programma nuove proroghe del Superbonus al 110%. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time alla Camera. "Non è intenzione del governo - ha chiarito - procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute".