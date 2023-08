Pil Italia, calo dello 0,3% nel secondo trimestre secondo Eurostat

Dopo il rialzo dello 0,6% nel primo trimestre, l'Italia non conferma il trend di crescita del suo prodotto interno lordo. E' quanto emerge dalla stima flash di Eurostat

Il prodotto interno lordo dell'Italia nel secondo trimestre del 2023 risulta in calo dello 0,3%. Dopo il rialzo dello 0,6% del primo trimestre il Paese non segue il trend di crescita andando invece ad aggiungere un segno negativo alla percentuale. Questo è quanto emerge dalla stima flash di Eurostat.

Pil Eurozona e Unione europea

L'Italia si differenzia quindi rispetto all'andamento dell'Eurozona che è invece cresciuto dello 0,3% nel secondo trimestre, dopo il valore invariato del primo trimestre. Tra gli altri grandi Stati dell'area euro, invariato il Pil tedesco, dopo il calo dello 0,1% nel primo trimestre. La stima flash sull'occupazione, poi, vede una risulta dello 0,2% nell'eurozona, dopo la crescita dello 0,5% (non sono indicati i dati dei singoli Paesi). La stima flash sul Pil dell'Unione europea vede invece un valore invariato nel secondo trimestre, dopo la crescita dello 0,2% segnata nel primo trimestre. Tra i singoli Paesi di cui sono disponibili i dati, rialzi maggiori del Pil nel trimestre in Irlanda (+3,3), Lituania (+2,8%) e Slovenia (+1,4%). Cali maggiori in Polonia (-3,7%), Svezia (-1,5%) e Lettonia (-0,6%).