Benzina, prezzi su ad agosto. Ecco perché in autostrada costa di più

Ad agosto, i prezzi dei carburanti risultano in aumento da 16 giorni consecutivi. A poco è servito l'obbligo di esporre il prezzo medio, come denunciano i sindacati di categoria, contrari alla misura intrordotta dal ministro Urso. In autostrada rincari medi di 4 centesimi per la benzina e 7 per il gasolio.

L’introduzione dell’obbligo di esporre il prezzo medio regionale (nazionale, sulla rete autostradale) ha aumentato sì la trasparenza, consentendo agli automobilisti di scegliere con maggior cognizione, ma non sembra aver sortito effetti calmieranti. Da quando la novità voluta dal ministro delle imprese Urso è entrata in vigore (era il primo agosto) i prezzi sono cresciuti per due settimane consecutive. Nelle autostrade, in modalità self service, di circa 4 centesimi al litro per la benzina e 7 per il gasolio.

Ferragosto, caro-benzina ben ti conosco, verrebbe da dire parafrasando il vecchio detto. Come ogni anno, i ritocchi in su dei prezzi al distributore accompagnano gli italiani in viaggio per le vacanze. Di certo, paghiamo di più di un’estate fa, ma nel confronto va ricordato che ad agosto 2022 vigeva il taglio di 30 cent delle accise.

In autostrada si paga di più perché...

In autostrada, mentre raggiungiamo le località di mare o di montagna, e mentre torniamo nelle città, paghiamo in media circa 10 cent in più, sovraprezzo dovuto in gran parte alle roylalties dovute dai distributori ai concessionari autostradali per poter ospitare le pompe: in media, 8 centesimi al litro. A questo costo stutturale, si aggiunge poi il rincaro legato alla stagionalità e alla maggior richiesta su strade e autostrade per gli spostamenti delle vancanze.

Anche nelle aree urbane si registra un incremento dei prezzi. Con grandi differenze tra i vari centri: se ad esempio a Roma la benzina in modalità self sfiora i 2 euro al litro, a Milano ha ben superato questa soglia in tanti distributori, ma cercando bene si possono trovare prezzi anche del 10/15% più bassi