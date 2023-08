Extraprofitti banche, Passera: a rischio credito famiglie e imprese

"Provvedimento va rivisto e corretto"

"Se l'obbiettivo principale fosse quello di venire incontro alle famiglie in difficoltà a causa di mutui a tasso variabile - difficile giustificare che dopo anni di tassi quasi a zero ci siano ancora in giro così tanti mutui a tasso variabile - ci sarebbero modi più focalizzati ed efficaci per farlo senza creare uno sconquasso come quello che si è creato", dice Passera. "Per questo sostengo - aggiunge - che il provvedimento vada chiarito e conseguentemente corretto. Certamente il mercato non era stato preparato e di conseguenza - evidenzia Passera - ha reagito in maniera isterica, mentre si susseguivano - a Borse aperte - interpretazioni diverse e ipotesi di modifiche ai parametri e ai possibili cap. Si è letto di un cap pari al 25% del patrimonio netto delle banche - numero oggettivamente irresponsabile - per poi passare allo 0,1% del totale attivo, ma senza chiarire cosa si intende per totale attivo. Da più parti è stata addirittura messa in discussione la costituzionalità stessa della misura. Il danno è stato comunque grave e, come in altre occasioni il nostro Paese è riuscito a minare la sua credibilità internazionale". "Se si vuole richiedere - prosegue Passera - all'intero sistema economico un contributo straordinario di solidarietà per fare fronte a specifiche necessità - da meglio chiarire -, la politica ha naturalmente tutti i diritti di farlo, conscia delle implicazioni. Meglio però agire con interventi una tantum limitati e precisi su eventuali anomali andamenti dei profitti e non al contrario su specifiche voci di ricavo e di costo, con rischi di effetti distorsivi"