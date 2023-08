Entro il 10 settembre saranno definite con le associazioni che hanno sottoscritto l'accordo le modalità del "trimestre anti inflazione", che durerà dal 1 ottobre al 31 dicembre e che prevederà prezzi calmierati su una selezione di articoli rientranti nel “carrello della spesa”. Riguarderà i beni primari non alimentari come i prodotti per l’infanzia