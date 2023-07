Illy: non trascurare i danni del climate change sull'agricoltura

Proprio mentre inizia la conta dei danni per gli eventi estremi che hanno colpito la Lombardia, arriva il monito di Andrea Illy, uno dei principali imprenditori italiani. Chi non vuole sostenere i costi a favore dell’ambiente, cambierà idea quando si renderà conto che il cambiamento climatico ha effetto negativo anche sulla sua economia familiare, è la sua rilfessione a Sky Tg24 Business. L'agricoltura (del caffè e non solo) è molto soggetta agli eventi climatici, spiega: con questi eventi estremi, i prezzi sono diventano molto volatili, e questo accende la speculazione.

Nella puntata del 25 luglio (rivedila qui) spazio anche all'economia cinese e agli annunciati piani di stimolo, con Marco Piersimoni, Senior Investment Manager di Pictet AM.