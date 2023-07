Poste, aumentano i prezzi di pacchi e raccomandate: le nuove tariffe

Le tariffe

A subire i ritocchi sono i “servizi universali” di Poste, in particolare l’invio della corrispondenza fino a 2 chili di peso e l’invio dei pacchi, fino a 20 chili. Ecco alcune variazioni dei prezzi indicate sul sito di Poste Italiane. Ad esempio la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,80 a € 2,90. Il prezzo per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard varierà da € 0,95 a € 1,02. La tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale varierà da € 0,95 a € 1,00. Le tariffe della Posta Raccomandata per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 5,60 a € 5,80. Per quanto riguarda la posta assicurata per gli invii fino a 20 grammi standard con valore assicurato fino a € 50, il prezzo varierà da € 6,20 a € 6,40. Aumentano anche le tariffe dell’Atto Giudiziario: gli invii fino a 20 grammi varieranno da € 10,85 a € 11,45.