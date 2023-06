Affitti brevi, comunicazione ad Agenzia delle Entrate entro 30 giugno

2/6 ©IPA/Fotogramma

COS'È L'AFFITTO BREVE - Secondo la norma del 2017 per affitti brevi si intendono le locazioni di durata non superiore a 30 giorni per le quali è possibile applicare la cedolare secca al 21%. Sono inclusi nella disciplina gli immobili e le relative pertinenze come box, cantine, posti auto, mentre restano esclusi uffici e studi privati. L'applicazione della cedolare secca si estende anche ai servizi erogabili durante l'affitto come la connessione wifi, la fornitura di biancheria, la pulizia e l'aria condizionata

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia