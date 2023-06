Le “big tech” trainano la crescita del Nasdaq

I principali indici di borsa, sia in America che in Europa, sono cresciuti da inizio anno, ma non quanto il Nasdaq, che è salito di oltre il 30% dall’inizio del 2023. Trascinato delle FAANG, acronimo di Facebook (ora Meta), Amazon, Apple, Netflix e Google, tra le aziende con la maggior capitalizzazione al mondo. A Sky TG24 Business ha spiegato i motivi di queste performance del Nasdaq Giorgio Medda, amministratore delegato di Azimut Holding.

Nella puntata di Sky TG 24 Business del 23 giugno 2023 (rivedi la puntata) ospite anche Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim.