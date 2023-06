3/8 ©IPA/Fotogramma

"Con la scorsa proroga sono stati spesi 18 milioni - ha detto Mazzella - questo governo ha bocciato Opzione donna, ha ridotto la platea del reddito di cittadinanza: in questo modo, facendo cassa sui più deboli, ha risparmiato 3 miliardi. Non vedo nulla di strano se stanzia 20 milioni per tutelare la salute dei lavoratori, soprattutto visto che in campagna elettorale lo aveva promesso lo stesso partito della premier"