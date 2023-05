Scuola, esce il bando Tfa per il sostegno: 29mila posti disponibili

Sono oltre 29mila i posti disponibili per la specializzazione dei docenti di sostegno, circa 3mila in più rispetto al precedente anno scolastico

A seguito della comunicazione del Ministero dell'Università e della Ricerca , con il decreto approvato dalla Ministra Anna Maria Bernini , è pronto l'avvio dei nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegni per la scuola dell'infanzia, che prevederà 29mila posti disponibili, con le prove preselettive a partire da luglio.

Le date

Nello specifico i posti disponibili saranno 29.061, con la novità dell'ottavo ciclo che sarà la riserva della quota del 35% ai docenti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni, con ammissione diretta alla prova scritta. Per arrivare in fondo al concorso sarà quindi necessario superare un test preselettivo formato da una o più prove scritte e una prova orale. Le prove saranno dal 4 al 7 luglio, e nello specifico il 4 la prova per la scuola del'infanzia, il 5 prova per la scuola primaria, il 6 prova per la scuola secondaria di I grado, il 7 prova per la scuola secondaria di II grado.

I requisiti

Per poter accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno, sarà necessario per la scuola primaria e dell'infanzia, possedere un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito nei corsi di laurea in scienze della formazione, oppure un diploma magistrale a indirizzo psicopedagogico. Per i corsi relativi alla scuola primaria di primo e secondo grado invece si deve avere un'abilitazione specifica sulla classe di concorso, oppure una laurea magistrale o a ciclo unico, più 24 CFU/CFA o abilitazione per altra classe di concorso/grado di istruzione.