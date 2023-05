Germania in recessione, pil negativo per due trimestri consecutivi

La situazione

Come riporta Il Sole 24 Ore, in caso di calo per due trimestri consecutivi, si può parlare di recessione tecnica, ma ciò non comporta che l'intero anno sia negativo. La crisi dovuta alla carenza di gas è stata infatti mitigata da un inverno meno freddo del previsto, e i consumatori sono riusciti a sostenere l'economia a fronte dell'inflazione. I dati evidenziano tuttavia come il primo trimestre 2023 sia stato caratterizzato da una riduzione delle spese per cibo, abbigliamento e bevande rispetto al trimestre precedente, con un tasso di inflazione del 7,2% registrato ad aprile.