Pnrr, l'Italia rischia una multa da 362 mln di euro per ogni ritardo

Mentre la terza rata dopo quasi cinque mesi ancora non è stata sbloccata, già inizia a preoccupare la quarta. Vale 16 miliardi di euro, e verrà corrisposta al nostro Paese se sarà in grado di raggiungere i 27 obiettivi stabiliti nel Pnrr (LO SPECIALE DI SKY TG24). Tra questi ci sono il complemento della riforma del processo civile e penale e l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti - già raggiunti - ma anche obiettivi ancora lontani, come l'aggiudicazione degli appalti per il rinnovo dei treni regionali e quelli per la costruzione di nuovi asili nido.

"Concreto rischio di riduzione del contributo"

Per di più, su alcuni obiettivi la cui scadenza era fissata a fine marzo, già sappiamo che si sono verificati ritardi. La filiera dell'idrogeno ha messo in difficoltà il governo, che ha accumulato ritardi sull'aggiudicazione degli appalti per la costruzione di almeno 40 nuovi distributori per auto (sono arrivate proposte per sole 35 stazioni di rifornimento), per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (la regione Sicilia ha approvato i progetti con due mesi di ritardo) e pure per la sperimentazione in processi industriali che oggi utilizzano metano (la raccolta di proposte è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale solo il 28 marzo). E anche l'installazione di colonnine elettriche appare in ritardo sui tempi. Tanto che la Corte dei Conti ha messo in guardia sul "concreto rischio di riduzione del contributo finanziario messo a disposizione dall’Ue".