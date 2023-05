7/8 ©Ansa

I viaggiatori concordano anche sul fare acquisti in negozi locali, con il 47% intenzionato a supportare i piccoli commercianti indipendenti. A volte, però, trovare viaggi a basso impatto ambientale non è semplice. Più della metà dei viaggiatori (53%) ritiene che non ci siano abbastanza opzioni in tal senso, mentre il 75% vorrebbe che le compagnie offrissero scelte più sostenibili (dato in crescita rispetto al 71% del 2022)