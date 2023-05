Come trovare il “match perfetto” tra offerta e domanda di lavoro

Trovare un punto d’incontro tra i rispettivi bisogni e adattarsi velocemente a situazioni sempre nuove: è questa la principale sfida per le aziende in cerca di personale e i talenti sul mercato nell’epoca contemporanea. Arrivare al “match perfetto” tra domanda e offerta di lavoro e individuare il candidato giusto per il posto giusto significa, infatti, riuscire a comprendere sia le necessità aziendali che quelle dei lavoratori. L’approccio più utile per farlo è quello ‘tailor-made’, basato quindi sull’ascolto delle specifiche richieste di ciascun cliente. Così si muove Humangest: l’Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB – fondata nel 2005 e accreditata presso il Ministero del Lavoro – che opera con un network di oltre 90 filiali in Italia e in Europa, di cui 25 nell’area dei Balcani e 5 in Romania. I suoi servizi coprono tutte le tappe del percorso di inserimento nel lavoro: ricerca e selezione, gestione del personale in somministrazione, formazione e ricollocazione professionale, reclutamento e mobilità a livello internazionale. I profili disponibili nel database interno dell’Agenzia hanno raggiunto quota 2 milioni e le aziende partner sono ormai più di 2.000; ogni mese, inoltre, vengono inserite – con contratti a tempo determinato e indeterminato – circa 10.000 persone.

Selezione, somministrazione e politiche attive del lavoro

La ricerca e selezione di personale qualificato da inserire direttamente in organico è il primo step: Humangest offre alle imprese sia attività di consulenza che un servizio flessibile nella gestione dei lavoratori in somministrazione. Con l’obiettivo di trovare “la persona giusta per il ruolo giusto”, l’Agenzia analizza i talenti mediante le fasi di assessment, screening, valutazione, testing e selezione delle candidature. Sono diverse le formule previste per i servizi erogati: i percorsi di ricerca e selezione in somministrazione prevedono sia personale dedicato – presente fisicamente in azienda – che attività svolte presso la filiale Humangest più vicina all’impresa; lo stesso avviene per i percorsi di ricerca e selezione permanent, focalizzati su figure professionali maggiormente specializzate. Un consulente HR – riservato ad ogni azienda – viene messo a disposizione per seguire l’intero processo di selezione con metodi di ricerca su misura. Considerando sempre al primo posto la valorizzazione della persona, Humangest contribuisce anche all’attuazione di misure delle politiche attive del lavoro, tramite un’offerta formativa che punta ad inserire i candidati, aggiornarne le competenze e professionalizzarne i profili.

Lo sviluppo dei talenti anche dopo l’inserimento in azienda

Ogni azienda ha delle esigenze specifiche che vanno comprese e assecondate: i servizi HR di Humangest sono perciò modellati sulla base dei bisogni di realtà di differenti settori e dimensioni. Dopo la prima fase di ricerca e inserimento dei candidati in organico, l’Agenzia resta al fianco delle aziende per predisporre piani di crescita e carriera dei talenti, partendo dall’identificazione di punti forza – sia dei singoli che dell’organizzazione – così come di aree di competenza in cui c’è margine di miglioramento. Per accompagnare i clienti in questo percorso, Humangest partecipa direttamente alla progettazione e allo sviluppo di piani formativi, al fine di potenziare hard&soft skills delle risorse coinvolte, migliorare il clima sul posto di lavoro e rendere efficace la collaborazione nei team.