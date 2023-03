Bollette, elettricità -55%. Besseghini: “Ora taglio anche su gas”

Scende il prezzo dell'energia sul mercato tutelato, come effetto del "calo importante dei costi all’ingrosso". Il presidente di Arera: "L'aspettativa è per un'ulteriore diminuzione dei prezzi che non vedevamo da un paio di anni". Sul gas: "Credo che si possa parlare di un 10-11-12% anche per il gas"

Scendono le bollette. Il prezzo di riferimento dell’elettricità, per la famiglia tipo, nel mercato tutelato si ridurrà del 55,3% nel secondo trimestre 2023. Dal 1° aprile, spiega Arera, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica sarà così di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. Si torna in questo modo ai livelli precedenti allo scoppio della guerra in Ucraina. Il calo del prezzo dell’energia è dovuto principalmente “al calo importante dei costi all’ingrosso, già visto nel gas nel corso di questi mesi. Lo avevamo anticipato a dicembre dell’anno scorso, con una riduzione del 19,5%. L'aspettativa è per un'ulteriore diminuzione dei prezzi che non vedevamo da un paio di anni”, spiega il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a Sky TG24 Possiamo attenderci un calo importante anche per il gas? “A gennaio c’è stata una riduzione del 34%, a febbraio del 15%. Credo che si possa parlare di un ulteriore 10-11-12% anche per il gas”, anticipa Besseghini. Arera ha intanto confermato i bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con livello Isee fino a 15mila euro. Per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, il limite Isee sale invece da 20mila a 30mila euro.