Btp Italia al via dal 6 marzo, tasso minimo al 2% (più l'inflazione)

Torna il Btp Italia, il buono del tesoro che permette di difendere dall'inflazione i propri risparmi. Da lunedì 6 marzo a mercoledì 8 marzo si potranno acquistare tramite l'home banking, in filiale o agli uffici postali. Il Ministero dell'Economia ha annunciato il tasso minimo, al 2 per cento, che potrà anche essere rivisto al termine delle vendite. A questo nelle cedole semestrali si sommerà il rialzo dei prezzi registrato in Italia da Istat semestre per semestre, tramite l'indice Foi.

Il taglio minimo è di 1.000€ e la scadenza è fissata a marzo 2028, tra cinque anni, quando il Ministero restituirà il capitale prestato più un premio fedeltà pari all'8 per mille per chi avrà mantenuto per tutto il periodo il Btp in portafoglio.

Cedole generose



Il Btp Italia è stato uno strumento molto apprezzato nelle ultime edizioni, con ordini che hanno quasi raggiunto i 12 miliardi di euro nel corso dell'ultima emissione nel novembre 2022. Negli ultimi anni in effetti ha garantito cedole molto generose, per via del rialzo dei prezzi record che ha colpito l'Italia e l'Eurozona.