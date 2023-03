Secondo calo di fila per le bollette del gas nel mercato tutelato. E arrivano buone notizie anche per l'elettricità. GUARDA IL VIDEO

Calano nuovamente le bollette del gas per le famiglie che ancora sono nel mercato tutelato. Arera ha stabilito le nuove tariffe per il mercato di febbraio, sulla base del prezzo medio registrato sul mercato all'ingrosso: -13% rispetto al prezzo pagato a gennaio, in linea con le previsioni di Sky TG24 degli ultimi giorni.

Prezzi più bassi da agosto 2021

L'inverno più mite del previsto ha contribuito a ridurre i consumi di gas, sia da parte delle famiglie che delle industrie. In questo modo gli stoccaggi di metano risultano ancora pieni circa al 60 per cento, quando l'inverno è quasi terminato. Ecco perché il prezzo in tutta Europa è calato ai minimi da agosto 2021, ben prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

Luce "inevitabilmente" in calo

Buone notizie sono in arrivo anche sulla luce secondo il presidente di Arera Stefano Besseghini intervistato a Sky TG24: "Il trend positivo che abbiamo visto sul gas inevitabilmente lo vedremo anche nei prezzi dell'energia elettrica, quindi ci aspettiamo un ribasso" della bolletta. L'aggiornamento delle tariffe per l'elettricità arriverà da Arera alla fine di marzo, per il secondo trimestre dell'anno.