Tra pubblico e privato passa il rilancio delle PMI

Come rilanciare il mercato dei capitali italiani? E che ruolo può avere lo Stato per favorire la competitività delle piccole-medio imprese? A queste domande risponde Franco Gaudenti, Ceo EnVent Capital Markets, ospite a Sky TG24 Business. GUARDA IL VIDEO

Il rilancio del mercato dei capitali italiani è un fattore imprescindibile per la politica industriale dell’Italia. Nell’ultima ricerca promossa da EnVent Capital Markets e Università Luiss, emerge come il nostro Paese abbia un livello di capitalizzazione delle piccole-medio imprese quotate inferiore rispetto ad alcuni partner europei. In confronto alla Francia, che presenta 22 miliardi di euro di capitalizzazione sulle PMI, l’Italia si ferma a circa 8 miliardi. Come possiamo avvicinarci ai livelli europei?

“L’ intervento di un braccio sovrano sarebbe fondamentale” - commenta a Sky TG24 Business Franco Gaudenti, Ceo EnVent Capital Markets. Un intervento pubblico da parte di Cassa Depositi e Prestiti “potrebbe favorire la nascita di nuovi investitori” – continua Gaudenti – “il che potrebbe aumentare la competitività di un asset strategico come le PMI”.

