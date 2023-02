Fed alza i tassi d’interesse dello 0,25%: salgono ai massimi dal 2007

Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,5% e il 4,75%. Al termine della due giorni di riunione, la Banca centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere che l'inflazione ha rallentato la corsa ma resta elevata, per questo gli attuali rialzi dei tassi sono appropriati. “Siamo fortemente impegnati a far tornare l'inflazione al target del 2%", si legge in una nota. Il presidente della Fed Powell: "Sarà necessaria una politica restrittiva per diverso tempo"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia La Fed ha deciso di alzare i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro sale così in una forchetta fra il 4,5% e il 4,75%: si tratta dei massimi dal settembre 2007. Al termine della due giorni di riunione, la Banca centrale degli Stati Uniti ha fatto sapere che l'inflazione ha rallentato la corsa ma resta elevata, per questo gli attuali rialzi dei tassi sono appropriati. "Abbiamo ancora del lavoro da fare" sull'inflazione, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell, sottolineando che la stabilità dei prezzi è la "base" dell'economia. "Sarà necessaria una politica restrittiva per diverso tempo", ha aggiunto.

Fed: “Fortemente impegnati a far tornare l'inflazione al target del 2%”

vedi anche

L'inflazione frena, ma la benzina è più cara

La Fed ha spiegato di puntare a centrare gli obiettivi della massima occupazione e di un'inflazione al 2%. "In sostegno di questi target, la Fed ha deciso di alzare i tassi portandoli a una forchetta fra il 4,5% e il 4,75%. Anticipiamo che gli attuali rialzi saranno appropriati per raggiungere una politica monetaria sufficientemente restrittiva per far tornare l'inflazione al 2%”, si legge nella nota diffusa al termine della riunione. "Nel determinare l'estensione dei futuri rialzi terremo conto degli sviluppi economici e finanziari. Siamo fortemente impegnati a far tornare l'inflazione al target del 2%", si legge ancora nella nota, dalla quale emerge che la Fed ha votato all'unanimità per il rialzo dello 0,25%.