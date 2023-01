Le mosse della Bce: verso nuovo rialzo di 50 punti

In settimana Fed e Bce decideranno sui tassi interesse. L'inflazione più alta del previsto in Spagna e i prezzi alla produzione italiana preoccupano gli investitori che speravano in un rallentamento nel rialzo dei tassi da parte di Francoforte. Che cosa si attendono i mercati? Guarda il video

È una settimana chiave per le banche centrali, in particolare quella americana e quella dell'Eurozona, che tra mercoledì e giovedì annunceranno le loro decisioni sulla politica monetaria. Gli ultimi dati dell'inflazione in Spagna, in aumento (+5,8%) rispetto alle aspettative, non lasciano tranquilli i vertici di Francoforte che a detta della presidente Christine Lagarde sono determinati “a fare tutto il necessario per riportare l'inflazione al 2%”. “Alle luce delle nuove stime è evidente che l'inflazione è più persistente dell'aspettative” - commenta a Sky TG24 Business Antonella Manganelli , amministratrice delegata di Payden&Rygel in Italia- “e per questo ci aspettiamo un rialzo di 50 punti base questa settimana e non escludiamo un altro della stessa entità nella prossima riunione”.

Guarda qui sotto la puntata di Sky TG24 Business del 30 gennaio con ospite Antonella Manganelli, amministratrice delegata di Payden&Rygel in Italia.