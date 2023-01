Bond Eni, boom di richieste: quanto rendono e cosa sapere

L'obbligazione è stata emessa da Eni il 16 gennaio. Il Cane a sei zampe ha interamente collocato l'obbligo da 2 miliardi, fondi raccolti per investimenti in sostenibilità. Guarda il video

È stato un successo l'ultima obbligazione Eni. I bond lanciati dalla multinazionale il 16 gennaio hanno una durata di 5 anni e la cedola prevista è pagata annualmente con un tasso che non potrà essere inferiore al 4,30%. La cedola potrà essere accresciuta in caso di non raggiungimento anche di un solo target di sostenibilità prefissato da Eni. “È fondamentale che un'azienda come Eni sia tornata a rivolgersi anche ad investitori non professionali – spiega a Sky TG24 Business Angelo Drusiani di Ersel Wealth Managment - dando la possibilità a tutti di investire al di fuori dei classici titoli di Stato”.

