Davide Serra: “Europa in recessione? No, anzi piace agli investitori”

È stato un avvio d'anno fortissimo per le borse europee, il migliore dal 1988. Soprattutto per l'Europa: l'indice EuroStoxx 50, che racchiude le più importanti società del continente, da inizio anno segna un progresso di oltre 6 punti percentuali , meglio dell'S&P 500 americano. “Sembra che gli investitori abbiano di nuova fiducia nel Vecchio Continente - afferma Davide Serra, AD di Algebris – dopo un 2022 caratterizzato dalla paura di recessione, dovuta alla guerra in Ucraina. I governi europei hanno fatto un grande lavoro per attuare la diversificazione energetica, ma nei prossimi mesi abbiamo seguito l'esempio degli Stati Uniti con un decreto ad hoc, volto a favorire gli investimenti e combattere l'efficacia, per evitare di perdere competitività. Sono fiducioso che ancora più capitali possono rientrare”.

