Ufficio brevetti Ue: Italia verso lo sviluppo di progetti sostenibili

Pubblicato all'inizio del nuovo anno, lo studio effettuato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (Epo) e dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie) si concentra sui brevetti legati all'idrogeno usciti tra il 2011-2020. Dalla ricerca effettuata dalle due agenzie, è emerso come l'Unione europea sia in testa alla classifica (28% del totale), seguita da Giappone (24%) e Usa (20%). Per quanto riguarda le singole nazioni, l'Italia si posiziona quinta in Ue, staccata da Germania (11% dei brevetti internazionali), Francia (6%), Paesi Bassi (3%) e Danimarca (1,4%). Nonostante il quinto posto, l'Italia capeggia per quanto riguarda la richiesta di brevetti sull'idrogeno legati all'energia verde e sostenibile, dato che la percentuale relativa a questa branca è stata del 70%, seguita da Germania ( 64%), Olanda (59%) e Francia (55%). “Lo studio dimostra come l'Italia sia un Paese ad alta specializzazione, con alcuni esempi virtuosi come De Nora, Danieli oppure l'azienda chimica Casale. È vero che le grandi aziende chimiche ed i colossi dell'automotive hanno scelto come sedi rispettivamente Germania e Francia, ma questo non fa venire meno il ruolo da protagonista che la Penisola può avere”.

