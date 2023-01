Nomisma: "Crescita straordinaria italiana negli ultimi due anni"

Le ultime previsioni rilasciate dai principali organi economici internazionali non lasciano ben sperare per l'Italia. Nel World Economic Outlook diffuso lo scorso ottobre, il Fondo Monetario Internazionale prevede una contrazione del -0,2%, con una risalita della disoccupazione intorno al 9,4%. Ciò non deve far dimenticare il forte rally che la Penisola ha avuto tra il 2021 e 2022, sottolinea Lucio Poma: "Il nostro osservatorio Controvento, il quale si focalizza sulle società di capitali della manifattura, ha rilevato come esista un motore manifatturiero che guida la crescita, tra cui spicca l'Emilia Romagna al primo posto. Non dimentichiamoci che il dato diffuso è sempre un dato medio, e questo indica come vi siano gruppi di imprese che crescono in maniera straordinaria, con delle marginalità oltre il 25%".

