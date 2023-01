Inflazione e tassi: cosa dicono gli esperti per il 2023

C'è molto fermento riguardo alle prossime stime dell'inflazione. Gli ultimi dati arrivati dalla Germania segnalano un possibile rallentamento, dove il carovita nel mese di dicembre è passato al 8.6% su base annua. Questo mette un punto interrogativo sulle prossime azioni dei banchieri centrali: quanto continueranno ad alzare i tassi? Quesito che interessa specialmente l'Italia, visto il rapporto debito/Pil intorno al 150% e l'allarme del Financial Times sulla debolezza italiana. "Non vi è dubbio riguardo alla fragilità italiana in un contesto di rialzo dei tassi, ma non dimentichiamoci che questo ha riguardato tutti i Paesi dell'Eurozona, i quali sperano in un 2023 caratterizzato dalla discesa dell'inflazione", così spiega Gian Marco Salcioli a Sky TG24 Business, ospite di Mariangela Pira.

