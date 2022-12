Schafer, Volkswagen: nel 2023 mercato auto europeo crescerà del 5%

Al salone dell'auto di Los Angeles, il numero uno del gruppo tedesco Thomas Schafer tira le somme di un 2022 molto complicato tra guerra in Ucraina, caro energia e ritardi nelle forniture di chip, ma spiega il suo ottimismo per il 2023. Volkswagen è pronta per la sfida elettrica lanciata dalla Commissione Ue

I segnali di ripresa del settore auto ci sono già in questi ultimi mesi del 2022, le vendite crescono nonostante i tempi di consegna soffrano ancora i ritardi nelle forniture dei microchip, la ripresa del comparto continuerà e si rafforzerà nel prossimo anno, che potrà registrare una crescita tra 0 e 5%: così l'amministratore delegato del gruppo Volkswagen, in occasione del salone internazionale dell'auto di Los Angeles, ai microfoni di Sky Tg24. Alla kermesse californiana il gruppo ha portato una sola grande novità, la Porsche 911 Dakar, disponibile anche con i colori della mitica vettura che nel 1984 vinse il più famoso rally del mondo tra le dune.

Il manager tedesco non è preoccupato per la temuta 'invasione cinese' nell'elettrico ("la concorrenza fa bene al settore", dice richiamando l'avvento dei produttori giapponesi) e non chiede misure protezionistiche per tutelare i brand europei. Sugli obiettivi comunitari di stop ai motori termici dal 2035 Schafer non chiede rinvii: "saremo pronti".