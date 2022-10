Agenzia Dogane, Minenna: "La risposta dell'Ue riduce la speculazione"

“La notizia che l’Ue stia rispondendo con un programma a quattro pilastri è un segnale forte. E mostra come, attraverso una regolamentazione armonica europea e la creazione di una strategia energetica europea, il mercato capisca ben che gli spazi speculativi si riducono”. Lo ha detto Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , ospite nella puntata di Sky TG24 Business, commentando i nuovi interventi europei per contrastare il caro energia .

“Fondamentale avere un acquirente unico”

“Nel bollettino statistico trimestrale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, in particolare nel focus sull’energia, spieghiamo che è fondamentale avere un acquirente unico sull’energia a livello europeo", ha detto Minenna, spiegando come la regolazione dell'energia in Europa, negli ultimi trent'anni, ha subito forti cambiamenti. "Un tempo produttore, esportatore, importatore e distributore si muovevano nell’ambito dello stesso Paese. Queste attività sono ora governate a livello europeo". Secondo il direttore dell'Adm, è necessario seguire le regole europee per evitare rischi speculativi: "C’è il rischio di competizione negli acquisiti e, quindi, potenziali speculazioni da parte degli Stati membri se non addirittura accaparramento di energia di un Paese ai danni di un altro. Perché, alla fine, vince chi paga il prezzo e conseguentemente ci sono dei rischi di spirali rialziste”.