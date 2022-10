Crisi, Decio: "Le imprese italiane sono più forti rispetto al 2011"

Quello che stiamo per affrontare sarà un inverno buio per l'economia italiana. Secondo le stime, per il quarto trimestre è attesa una contrazione, con una conseguente diminuzione della produzione di beni e servizi. In che modo le piccole e medie imprese italiane si stanno preparando a questo periodo? A Sky TG24 Business, Alessandro Decio, amministratore delegato di Banco Desio, ci spiega perché le aziende del nostro Paese sono così resilienti, più forti di quanto non fossero nel periodo della crisi del 2011, e quali sono gli strumenti di sostegno che le banche stanno mettendo a disposizione degli imprenditori per superare la crisi.

Nella puntata del 4 ottobre 2022 di Sky TG24 Business (rivedila qui), spazio anche ai mercati azionari e finanziari con il commento di Gian Marco Salcioli di Assiom Forex.