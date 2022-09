Crollo della sterlina, il Fmi critica il governo britannico

Dopo la Bank of England, anche il Fondo monetario internazionale tuona contro le scelte economiche messe in campo dal nuovo governo inglese, guidato dalla leader dei Conservatori Liz Truss. In particolare, ad essere criticate sono le politiche fiscali inglesi, tra le quali spicca il contestato taglio delle tasse per i ceti più abbienti, adottato per cercare di spingere i consumi e risollevare l'economia. La sterlina, inoltre, è ai suoi minimi storici sul dollaro. Secono il Fmi, tali posizioni aumenterebbero le diseguaglianze sociali. "È una scelta molto incauta, specie in un periodo come questo", spiega a Sky TG24 Buiness Alessandra Migliaccio di Bloomberg. Mentre la Banca centrale britannica frena l'economia, attraverso il rialzo dei tassi, il governo Truss va nella direzione opposta accelerando sui consumi. "Una situazione del genere danneggia l'economia e danneggia tutti. I mercati si

spaventano per le scelte inacute: ecco perché puniscono", spiega ancora Migliaccio.

