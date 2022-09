Porsche debutta in Borsa il 29 settembre: valore fino a 75 miliardi

Il 29 settembre la Porshe sarà quotata in Borsa. Il gruppo Volkswagen valuta il marchio di auto sportive e di lusso che controlla dal 2012 tra i 70 e i 75 miliardi di euro. Da oggi è possibile sottoscrivere azioni con preordini. Volkswagen, secondo i dati di Bloomberg, ha già raccolto richieste degli investitori più che sufficienti per coprire i 9,4 miliardi di euro dell'offerta pubblica iniziale del suo produttore di auto sportive.

Ecco quanto costeranno le azioni

La società offrirà fino a 113.875.000 milioni di azioni Porsche a un prezzo compreso tra 76,50 euro (76,6 dollari) e 82,50 euro. Se tutto va secondo i piani il ricavo lordo dovrebbe essere compreso tra 8,71 e 9,39 miliardi di euro. Di questa cifra, circa metà sarà utilizzata per pagare un dividendo speciale una tantum ai propri azionisti, mentre i fondi rimanenti saranno impiegati per passare a veicoli elettrici. Anche gli investitori privati di Germania, Austria, Svizzera, Francia, Italia e Spagna potranno acquistare azioni. Arno Antlitz, direttore finanziario del Gruppo Volkswagen, ritiene che sia stato compiuto un passo decisivo: "Siamo ormai in dirittura d'arrivo per quanto riguarda i piani di quotazione di Porsche''.