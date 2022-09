5/10 ©Ansa

Le stesse date per la Naspi possono essere tenute in considerazione da chi percepisce la prestazione di disoccupazione DIS-COLL e da chi è in Cassa integrazione in deroga, del Fondo per l’artigianato o di altra tipologia (pagata direttamente dall’Inps o dell’Ente bilaterale). Anche in questo caso, il giorno del pagamento può cambiare per ogni persona, motivo per cui si suggerisce di verificare le date di disponibilità sul Fascicolo previdenziale, cliccando su "Prestazioni e pagamenti", oppure di fare un controllo sul proprio conto corrente