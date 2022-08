Proroga taglio accise, prezzo benzina calmierato fino al 5 ottobre

Economia

Caro energia, le ipotesi sul nuovo decreto: proroga taglio accise

Il governo prende tempo sul testo con le misure per alleggerire gli effetti dei prezzi in aumento, in particolare del gas e della luce. Intanto, sembra pronto a mettere a punto uno degli interventi più urgenti: i 30 centesimi di sconto sul costo di benzina e diesel saranno rinnovati fino al 20 ottobre

Il Governo italiano prende tempo sul nuovo decreto per alleviare gli effetti del caro prezzi, in particolare a causa dell’aumento delle materie prime del settore energia, come luce e gas. Motivo del ritardo del testo: il reperimento delle risorse. I tecnici del Mef sono al lavoro per individuare i reali margini di manovra per il decreto Aiuti ter. Ma i tempi non saranno brevi e la quantificazione definitiva delle somme a disposizione non potrà arrivare nel giro di pochi giorni

Intanto, l’esecutivo sta mettendo a punto uno tra gli interventi più urgenti, ovvero la proroga del taglio delle accise già estesa dal decreto aiuti bis fino al 20 settembre. I 30 centesimi di sconto sul costo di benzina e diesel dovrebbero essere rinnovati per un altro mese, almeno fino al 20 ottobre. Il costo per lo Stato si aggirerebbe intorno a un miliardo di euro. L’estensione dell’agevolazione potrebbe arrivare, come in precedenza, con un decreto interministeriale dei ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, e dell’Economia, Daniele Franco