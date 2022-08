Istat, Blangiardo a Sky TG24: Attenzione ai giovani, sono investimento

Politica

Elezioni, sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24

È quanto emerge dalle rilevazioni dell’istituto di ricerca per Sky TG24, diffuse oggi dal canale all news. Tra gli under 35 c'è una maggiore attenzione per l’aspetto economico. Mentre suelle intenzioni di voto, la coalizione di centrodestra - rispetto alla scorsa rilevazione - cresce raggiungendo il 48,5%

Solo l’8% degli italiani ritiene che la politica si occupi abbastanza dei giovani. Emerge dal sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi dal canale all news. Però tra le proposte dei leader in campagna elettorale, oltre all’apprezzamento per l’istruzione gratuita trasversale (34%), si può notare tra gli under 35 un maggior riguardo per l’aspetto economico (obbligo retribuzione per stage è la proposta più apprezzata: 33%), sicuramente rispetto a come la vedono i più grandi. Oltre alle facilitazioni al voto per i fuori sede (11%)

Il clima di sfiducia colpisce tutti i leader in campo in questa campagna elettorale: anche Giorgia Meloni, per quanto ancora la leader politica più apprezzata, scende al 35% di fiducia, a fronte di un 58% di poca/nessuna fiducia. Clima che ispira sempre più rabbia (55%) nei confronti della politica. Mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (58%), il Presidente del Consiglio uscente Mario Draghi (54%) e, fra le istituzioni, il Governo in carica (59%) continuano ad essere considerati in maniera positiva, tutti sopra il 50% di gradimento