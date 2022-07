3/10 ©Ansa

LE REGOLE - Per saldare le rate bisogna utilizzare i bollettini già inviati dall’Agenzia delle Entrate, riferiti alle originarie scadenze del 2021 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la "Rottamazione ter" e marzo e luglio per il "Saldo e stralcio")

Bonus trasporti, in arrivo 60 euro per abbonamenti a mezzi pubblici: come richiederlo