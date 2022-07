Ladri di acqua, una miriade di gestori governa la rete idrica

La riforma incompleta

La riforma, avviata negli Anni ’90, prevede che in un determinato territorio, con tante città, ci sia un solo soggetto a seguire l’intero processo: dalla raccolta alla distribuzione fino allo smaltimento. A distanza di quasi trent’anni, quindi, il piano è incompleto: i gestori unici mancano in diversi distretti, soprattutto nel Mezzogiorno, e coprono solo il 57 per cento dell’oro blu. Questa babele di enti sarebbe una delle cause della scarsità di investimenti e, di conseguenza, uno dei motivi del cattivo stato di salute del sistema idrico. La stragrande maggioranza degli operatori (83%) fa capo ai Municipi (per lo più nel Sud): in pratica si tratta di uffici pubblici con pochi soldi nel cassetto; il resto (17%) sono operatori industriali, ma la metà di questi sono di dimensioni ridotte e, in ogni caso, solo il 60 per cento di loro segue l’intero ciclo dell’acqua.