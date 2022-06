Inflazione, BCE e FED davanti a due strade diverse

Da un lato la banca centrale americana, alle prese con una domanda interna molto forte che ha portato i prezzi a surriscaldarsi; dall'altro quella europea, che deve far fronte soprattutto ai prezzi altissimi dell'energia. Nonostante l'unità d'intenti dichiarata al forum di Sintra, seguiranno davvero la stessa strada? Guarda il video

A Sky Tg24 Business il focus è sull'inflazione: per frenarla, le banche centrali annunciano che sono disposte anche a rischiare di peggiorare il quadro della crescita (ogni aumento del costo del denaro ha l'effetto di far rallentare l'economia): Ilaria Fornari, strategist di Euromobiliare SIM, spiega la differenza tra USA e UE in termini di inflazione e aumento dei prezzi alla produzione, e le conseguenze sulle politiche delle banche centrali e sui nostri risparmi.

Nella puntata del 30 giugno (riguardala qui), focus anche sul tetto ai prezzi del gas con Michele Polo dell'Università Bocconi.