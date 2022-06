Bce aumenta tassi a luglio, Borse europee in calo. Vola anche spread

Nuova e difficile giornata per Piazza Affari che è ampiamente la peggiore in Europa ed è appesantita dalla tensione sui titoli di Stato e di conseguenza sulle banche. L'indice Ftse Mib cede il 3,2%. Madrid è in calo del 2%, Francoforte dell'1,5%, Parigi dell'1,3%, Londra dell'1,2%, mentre Amsterdam cede l'1,1%