Generali, Caltagirone si dimette dal cda

Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali con effetto immediato. Lo rende noto la compagnia di Trieste in una nota ma le motivazioni non sono state specificate. Ad oggi l'imprenditore, che era consigliere di amministrazione non indipendente, detiene, direttamente o attraverso società a lui riconducibili, una quota del capitale sociale di Assicurazioni Generali pari al 9,95%. Le fonti del gruppo Caltagirone non hanno voluto commentare la notizia. Da Generali invece fanno sapere che "il Consiglio di amministrazione sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione".