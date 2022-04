Amazon, perdita da 3,8 miliardi nel primo trimestre del 2022

Una perdita netta di 3,8 miliardi di dollari nel primo trimestre, rispetto a un profitto di 8,1 miliardi di dollari nello stesso periodo di un anno fa, è stata in gran parte guidata dal suo investimento nel produttore di auto elettriche Rivian. Il flusso di cassa operativo di Amazon è diminuito del 41% a 39,3 miliardi di dollari per i dodici mesi precedenti, rispetto ai 67,2 miliardi di dollari dell'anno precedente. Le vendite nette sono aumentate del 7%, guidate dalla divisione di cloud-computing dell'azienda, Amazon Web Services.

Le parole dell’ad Jassy

Jassy ha spiegato che la "crescita straordinaria" nel 2020 ha visto Amazon raddoppiare la sua rete di adempimento. "Oggi, dato che non stiamo più inseguendo la capacità fisica o di personale, i nostri team sono concentrati sul miglioramento della produttività e dell'efficienza dei costi in tutta la nostra rete di adempimento. Sappiamo come farlo e l'abbiamo già fatto prima". L’ad ha poi aggiunto che l'azienda sta affrontando un aumento dei costi, con "continue pressioni inflazionistiche e della catena di approvvigionamento". Per il trimestre in corso, Amazon si aspetta un reddito operativo tra una perdita di 1 miliardo di dollari e un guadagno di 3 miliardi di dollari, rispetto ai 7,7 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2021.