Amazon Prime, negli Usa aumenta il prezzo da 119 a 139 dollari

La notizia arriva nonostante il colosso di Jeff Bezos abbia raddoppiato i profitti nell'ultimo trimestre del 2021. Un aumento motivato con l'estensione dei vantaggi della membership Prime, come Prime Video e la consegna in giornata, ma anche dovuto al crescente costo del lavoro e dei trasporti

La motivazione di Amazon

approfondimento

Black Friday, sciopero corrieri Amazon per ritmi e orari di lavoro

Il gigante dell’e-commerce ha motivato questo incremento con l'estensione dei vantaggi della membership Prime, come Prime Video e la consegna in giornata, ma lo ha anche legato al crescente costo del lavoro e dei trasporti nella rete di distribuzione. Inoltre per competere con concorrenti come Netflix, Amazon ha bisogno di nuove liquidità. Gli aumenti dei prezzi entreranno in vigore a partire dal 18 febbraio 2022 per i nuovi membri mentre quelli già esistenti potranno aspettare il 25 marzo 2022.