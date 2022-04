Tra Atlantia e Tim, società italiane fanno sempre più gola all'estero

Le società italiane di Piazza Affari fanno sempre più gola agli investitori stranieri. Il fondo americano Kkr aveva tentato nei mesi scorsi di prendersi Tim, tentativo per ora sfumato, Crédit Agricole ha annunciato negli ultimi giorni di essere diventata prima azionista di Banco Bpm e infine Florentino Pérez - tra le altre cose presidente del Real Madrid - che nelle ultime settimane ha annunciato un'operazione di acquisto per prendersi Atlantia, la holding che controlla l'aeroporto di Fiumicino e che ha appena venduto a Cdp le Autostrade per l'Italia.

Sono tre segnali di forte movimento del mercato azionario italiano, da associare anche alla partita su Generali contesa tra il management attuale sostenuto da Mediobanca e l'alleanza tra Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio.

