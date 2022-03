Stellantis, accordo per la gigafactory di batterie a Termoli

Via libera alla realizzazione della gigafactory di batterie per le auto elettriche a Termoli, in provincia di Campobasso. A renderlo noto è Automotive Cells Company (Acc), che ha annunciato l'accordo tra Mercedes-Benz (nuovo azionista paritario), Stellantis e TotalEnergies/Saft. Mercedes-Benz fornirà tecnologia e know-how di produzione ad Acc.

I partner, che avranno quote di un terzo del capitale ciascuno, si sono inoltre impegnati ad aumentare la capacità industriale di Acc ad almeno 120 GWh entro il 2030. Gli stabilimenti francesi (Billy-Berclau/Douvrin) e tedeschi (Kaiserslautern) saranno in grado di produrre ciascuno almeno 40 GWh all'anno contro i 24 GWh inizialmente previsti. A questi si aggiungerà l'impianto di Termoli.

Stellantis: "Investimento che assicura il futuro di Termoli"

"Siamo grati a tutte le persone coinvolte in questo investimento che assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli", ha detto il Ceo di Stellantis Carlos Tavares. "Trasformare l'impianto esistente per contribuire nella creazione di un futuro più sostenibile posiziona Acc come leader europeo nella produzione di batterie e riafferma, grazie alla collaborazione con il ministero dello Sviluppo economico, il ruolo dell'Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in un'azienda di tecnologie dedicate alla mobilità sostenibile", ha aggiunto.