Dare valore. Insegnare. Promuovere le capacità. E’ questo l’obiettivo di “Facciamo circolare Valore” l’iniziativa dei Manager italiani per presentare il progetto Cartiera. Le delegazioni Manageritalia di Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria si incontreranno oggi alle 18 alla Scala Santa di San Giovanni Laterano.

L’ obiettivo della delegazione, che vede assieme dirigenti e manager delle due associazioni territoriali organizzatrici, è quello di diffondere il valore della solidarietà e dell’ecosostenibilità proponendo alle aziende di utilizzare i prodotti realizzati nei laboratori del progetto Cartiera. Prodotti in pelle realizzati dai migranti e dai rifugiati che vi hanno trovato lavoro, apprendendo le migliori tecniche dell’artigianato italiano direttamente dai maestri della lavorazione del pellame.

Il progetto Cartiera

Il progetto Cartiera infattiè un laboratorio che, sotto la supervisione di artigiani italiani esperti, ha sviluppato un centro per la formazione di migranti e richiedenti asilo per la produzione artigianale di accessori in pelle e tessuto.

Tutto avviene recuperando materie prime di elevata qualità, lavorate secondo le tecniche dell’artigianato Made in Italy, da persone in condizioni di svantaggio attraverso un processo produttivo eticamente e socialmente sostenibile. L’iniziativa è nata nell’ambito di un progetto promosso da Ethical Fashion Initiatives, agenzia creata dalle Nazioni Unite e dalla World Trade Organization, per favorire lo scambio commerciale etico fra le cooperative dei paesi del Sud del mondo con i marchi della moda, all’interno della ex-cartiera di Marzabotto (Lama di Reno, Bologna).