Aie: l’Ue può ridurre del 33% il gas russo in un anno

Mentre infuria la guerra in Ucraina, l’Europa continua a versare nelle casse di Mosca ogni giorno decine di milioni di euro per pagare il metano che contribuisce a scaldare le nostre case e a permetterci di tenere accese luci e fabbriche. L’Agenzia Internazionale per l’Energia ha stilato un decalogo per ridurre in un anno la dipendenza dell'Ue dalla Russia