STMicroelectronics: in mercato dei chip equilibrio non prima del 2023

"Probabilmente l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei semiconduttori difficilmente si verificherà nel corso di quest'anno" così ha detto Lorenzo Grandi - chief financial officer di STMicroelectronics - a Sky TG24 Business. Gli investimenti aggiuntivi "prima di essere operativi necessitano di tempo, non è una cosa che si fa nel breve periodo" ha continuato Grandi "supponendo di avere la fabbrica pronta per incrementare la produzione ci vogliono almeno tra gli 8 e i 12 mesi. Se poi la fabbrica non c'è ancora ci vogliono due o tre anni". Gli investimenti nel mercato sono ingenti, solo l'anno scorso sono state annunciate 39 nuove fabbriche secondo il rapporto della Semiconductor Industry Association. Ciò nonostante per Grandi difficilmente "potrà esserci un equilibrio tra domanda e offerta prima del 2023".