Vodafone rifiuta offerta Iliad e Apax per Vodafone Italia

Una nota dell'azienda britannica delle telecomunicazioni conferma di aver ricevuto una manifestazione di interesse “altamente preliminare e non vincolante” da parte di Iliad e del fondo Apax Partners. Respingendo l'offerta il Consiglio e la direzione di Vodafone sottolineano di rimanere "concentrati sulla fornitura di valore per gli azionisti attraverso una combinazione della sua strategia di crescita organica a medio termine e dell'ottimizzazione continua del portafoglio" anche se si "continuano a perseguire pragmaticamente diverse opportunità di consolidamento che accrescano il valore per fornire strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l'Italia" precisa la nota.

I numeri di Vodafone

Vodafone ha generato in Italia nell'anno fiscale 2020/2021 (chiuso a marzo 2021) ricavi per 5,5 miliardi di euro, 2,1 miliardi di ebitda e 700 milioni di capex. Il primo semestre 2021/2022, invece, ha visto ricavi per 2,5 miliardi, un ebitda di 800 milioni (-11% anno su anno) e capex per 300 milioni. Vodafone ha una quota di mercato, in termini di linee, del 17% nel broadband fisso (contro il 42% di Tim, 15% di Fastweb e il 14% di Wind) e del 23% nel mobile (a fronte del 26% di Tim, del 27% di Wind e dell'11% di Iliad). Pur con risultati in calo, per effetto della pressione competitiva, gli analisti di Equita si aspettano una valutazione di Vodafone Italia pari a "un multiplo di 7-8x EV/Ebitda ossia 11-13 miliardi o 11-13x EV/(Ebitda-Capex).